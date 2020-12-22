Трамп приказал строить "красивые" федеральные дома в греческом или римском стиле

22 декабря, 2020, 12:09

Президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому будущие федеральные дома по всей стране должны быть "красивыми" и желательно построенными в классическом греческом, римском или подобном стиле

Об этом сообщает ВВС.

"Новые проекты федеральных домов должны, подобно любимым памятникам Америки, возвышать и украшать общественное пространство, вдохновлять человеческий дух, облагораживать Соединенные Штаты, вызывать уважение со стороны широкой общественности и, при необходимости, уважать архитектурное наследие региона", - говорится в указе.

В документе также отмечается, что слишком много федеральных зданий отражают "бруталистские" проекты прошлого века, создавая "диссонанс смеси классического и современного дизайна".

Традиционалисты, которые предпочитают культовые здания с колоннами, разбросанные по всему Вашингтону и воспроизводимые во многих штатах, приветствуют этот шаг, но многие другие недовольны. Например Американский институт архитекторов заявил, что "категорически против" этой инициативы.

"Общества должны иметь право и ответственность сами решать, какой архитектурный дизайн лучше соответствует их потребностям", - сказал генеральный директор института Роберт Айви в своем заявлении, пообещав сотрудничать с новоизбранным президентом Джо Байденом.

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