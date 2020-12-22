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Espreso.tvОбществоСуд обязал ГБР расследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекших за собой гибель морпеха Журавля под Зайцевым

Суд обязал ГБР расследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекших за собой гибель морпеха Журавля под Зайцевым


фото: novynarnia
Печерский райсуд Киева удовлетворил жалобу отца погибшего под Зайцевым морпеха Ярослава Журавля и обязал Госбюро расследований начать производство о совершении президентом Владимиром Зеленским действий, в результате которых бойца не удалось спасти

Об этом сообщает волонтер Глеб Бабич.

"Первая, маленькая, но - победа в деле Ярослава Журавля. Печерский суд удовлетворил жалобу отца Сергея Журавля на ГБР, которое отказалось возбуждать дело по расследованию действий и бездействия В. Зеленского, которые способствовали гибели морпеха.

Суд обязал ГБР внести заявление в единый реестр и начать следственные действия, к которым их обязывает Закон", - написал Бабич в комментарии.

Представленный отцом Журавля иск против президента Владимира Зеленского (источник - Цензор.НЕТ ).

  • 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, которые осуществляли эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. Вследствие вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.
  • Тела погибших и раненый военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля около Зайцева, было возвращено с временно оккупированной территории.
  • Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.
  • Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.
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