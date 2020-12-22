Суд обязал ГБР расследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекших за собой гибель морпеха Журавля под Зайцевым

22 декабря, 2020, 12:29

Печерский райсуд Киева удовлетворил жалобу отца погибшего под Зайцевым морпеха Ярослава Журавля и обязал Госбюро расследований начать производство о совершении президентом Владимиром Зеленским действий, в результате которых бойца не удалось спасти

Об этом сообщает волонтер Глеб Бабич.

"Первая, маленькая, но - победа в деле Ярослава Журавля. Печерский суд удовлетворил жалобу отца Сергея Журавля на ГБР, которое отказалось возбуждать дело по расследованию действий и бездействия В. Зеленского, которые способствовали гибели морпеха.

Суд обязал ГБР внести заявление в единый реестр и начать следственные действия, к которым их обязывает Закон", - написал Бабич в комментарии.

Представленный отцом Журавля иск против президента Владимира Зеленского (источник - Цензор.НЕТ ).