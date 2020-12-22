Суд обязал ГБР расследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекших за собой гибель морпеха Журавля под Зайцевым
22 декабря, 2020, 12:29
Печерский райсуд Киева удовлетворил жалобу отца погибшего под Зайцевым морпеха Ярослава Журавля и обязал Госбюро расследований начать производство о совершении президентом Владимиром Зеленским действий, в результате которых бойца не удалось спасти
Об этом сообщает волонтер Глеб Бабич.
"Первая, маленькая, но - победа в деле Ярослава Журавля. Печерский суд удовлетворил жалобу отца Сергея Журавля на ГБР, которое отказалось возбуждать дело по расследованию действий и бездействия В. Зеленского, которые способствовали гибели морпеха.
Суд обязал ГБР внести заявление в единый реестр и начать следственные действия, к которым их обязывает Закон", - написал Бабич в комментарии.
Представленный отцом Журавля иск против президента Владимира Зеленского (источник - Цензор.НЕТ ).
- 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, которые осуществляли эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. Вследствие вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.
- Тела погибших и раненый военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля около Зайцева, было возвращено с временно оккупированной территории.
- Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.
- Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.