Стоп Шкарлет: во Львове студенты вышли под стены ОГА с требованием уволить министра
Об этом сообщает "Еспресо.Захід".
Основное требование - немедленно отстранить от работы Шкарлета, поскольку его кандидатуру утвердили, несмотря на протесты ученых, студентов и даже образовательного комитета Рады.
"Он коррупционер, человек, у которого обнаружили большую долю плагиата во всех его работах, он не достоин этой должности. Мы будем отстаивать все, чтобы его отстранить от должности. Образование - это очень важно, с образования начинается сознание человека. Мы должны отстаивать хорошее, качественное и честное образование ", - сказал представитель студенческого братства Львовщины Роман Маслюк.
Акция длилась около часа. Если к требованиям студентов не прислушаются, они готовы с протестами ехать в Киев.
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- Напомним, 17 декабря за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.
- Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.
- 18 декабря стало известно, что фракции "Европейской солидарности" и "Голоса" подадут в суд из-за возможного кнопкодавительства при назначении Шкарлета министром образования.
- Студенческие организации КПИ, КНУ, УКУ, НаУКМА и университета Гринченко осудили назначение Шкарлета на должность министра образования и науки.