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Espreso.tvОбществоСтоп Шкарлет: во Львове студенты вышли под стены ОГА с требованием уволить министра

Стоп Шкарлет: во Львове студенты вышли под стены ОГА с требованием уволить министра

Около сотни активистов вышли под стены Львовской ОГА с требованием уволить министра образования и науки Сергея Шкарлета

Об этом сообщает "Еспресо.Захід".

Основное требование - немедленно отстранить от работы Шкарлета, поскольку его кандидатуру утвердили, несмотря на протесты ученых, студентов и даже образовательного комитета Рады.

"Он коррупционер, человек, у которого обнаружили большую долю плагиата во всех его работах, он не достоин этой должности. Мы будем отстаивать все, чтобы его отстранить от должности. Образование - это очень важно, с образования начинается сознание человека. Мы должны отстаивать хорошее, качественное и честное образование ", - сказал представитель студенческого братства Львовщины Роман Маслюк.

Акция длилась около часа. Если к требованиям студентов не прислушаются, они готовы с протестами ехать в Киев.

Читайте также: Нардепы от "Европейской солидарности" и "Голоса" внесли постановление об увольнении Шкарлета

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