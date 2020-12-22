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Espreso.tvСпортСтало известно, сколько лучший боксер мира заработал за возвращение на ринг

Стало известно, сколько лучший боксер мира заработал за возвращение на ринг


фото: BoxingScene
Мексиканский боксер Сауль Альварес получил за единственный бой в 2020 году в три раза больше, чем его самый принципиальный соперник - казахстанец Геннадий Головкин

Об этом сообщает BoxingScene.

Сауль Альварес за победный бой над Каллумом Симитом заработал $20 млн. Мексиканец 19 декабря отобрал у британца титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и завоевал вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Отмечается, что это почти втрое больше, чем получил Геннадий Головкин, который 18 декабря защитил титул IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) в бою против поляка Камила Шеремета.

Убедительная победа позволит Саулу Альваресу сохранить по итогам 2020 года звание лучшего боксера мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Головкин и Альварес встречались дважды, в 2017 году была зафиксирована ничья, в 2018-м по очкам победил мексиканец.

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