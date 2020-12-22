США ввели санкции против российских военных компаний, Минобороны и разведки РФ

22 декабря, 2020, 10:15

Правительство США приняло решение ввести санкции против китайских и российских организаций, которые сотрудничают с вооруженными силами РФ и Китая

Об этом сообщает Министерство торговли США.

В список санкций попали 45 организаций России и 58 организаций Китая.

В частности, из российских организаций под санкции попали: Служба внешней разведки, Министерство обороны РФ, Российский специальный летный отряд, Ракетно-космический центр "Прогресс" (Роскосмос), Холдинг "Российские вертолеты", Государственная корпорация "Ростех", Объединенная авиационная корпорация (ОАК).

"Министерство торговли США признает важность сотрудничества с американскими и мировыми компаниями для борьбы с усилиями Китая и России по привлечению американских технологий в их дестабилизирующих военных программах", - сказал министр торговли США Уилбур Росс.

Список предназначен для информирования американских экспортеров и реэкспортеров американской продукции о необходимости получения лицензии для доставки определенной продукции и технологий перечисленным компаниям и организациям.

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