США призвали Россию прекратить эскалацию в ОРДЛО

22 декабря, 2020, 15:10

Соединенные Штаты обеспокоены информацией о захвате в плен военнослужащего ВСУ, ранении гражданского и двух военных на Донбассе

Об этом говорится в заявлении посольства США в Киеве.

"Обеспокоенные сообщениями о захвате украинского солдата, ранении гражданского лица двух украинских военнослужащих в результате нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

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Посольство призвало Россию прекратить агрессию на Донбассе.

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