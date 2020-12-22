США призвали Россию прекратить эскалацию в ОРДЛО
Об этом говорится в заявлении посольства США в Киеве.
"Обеспокоенные сообщениями о захвате украинского солдата, ранении гражданского лица двух украинских военнослужащих в результате нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
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Посольство призвало Россию прекратить агрессию на Донбассе.
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