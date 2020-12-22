Скандальный футболист "Барселоны" восстановился от травмы

22 декабря, 2020, 18:16

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле восстановился от травмы

Об этом сообщает Marca .

23-летний Дембеле не попал в заявку "Барселоны" на матч Ла Лиги против "Вальядолида", но поможет своей команде во встрече с "Эйбаром", которая состоится 29 декабря.

Француз повредил подколенное сухожилие еще в начале декабря, это уже 10 травма игрока после переезда Дембеле в Испанию.

В этом сезоне Усман Дембеле провел 9 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. 23-летний француз переехал в Испанию в 2017 году с дортмундской "Боруссии", за125 млн евро.

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