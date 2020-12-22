Шмыгаль обсудил закупку вакцины от COVID-19 с послами стран G7 и ЕС

22 декабря, 2020, 13:53

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 декабря провел встречу с послами стран G7 и Европейского Союза, во время которой стороны обсудили закупку вакцины от COVID-19

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, стороны обсудили, в частности, ключевые параметры государственного бюджета на следующий год. По словам Шмыгаля, в бюджете также предусмотрено создание социального фонда, средства которого будут выделяться на закупку вакцины от коронавируса.

Премьер отметил, что Украина совместно со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком обрабатывает возможности закупки вакцин от COVID-19. По его словам, соответствующая работа ведется на уровне посольств США, Великобритании, Германии и компаний-производителей вакцины.

"Украине необходим доступ к вакцине уже в начале следующего года, чтобы мы могли как можно быстрее начать процесс вакцинации врачей и других групп населения, находящихся в зоне риска. Мы высоко ценим усилия наших международных партнеров, направленные на помощь Украине обеспечить население должным количеством вакцины", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

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