СБУ внесла звезду "Таежного романа" Гуськова в перечень невъездных на территорию Украины

22 декабря, 2020, 15:43

По представлению СБУ Минкульт включил российского актера Алексея Гуськова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности

Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры.

"11 декабря 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова", - говорится в сообщении.

Соответствующим приказом министерства культуры и информационной политики от 21 декабря № 2415 российский актер был включен в перечень.

"Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена", - добавили в ведомстве.

Справка: Алексей Гуськов - советский и российский актер и продюсер. В 2014 году подписал письмо в поддержку политики президента России Владимира Путина по российской военной интервенции в Украину.

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