Минфин привлёк в бюджет 22,2 млрд грн от продажи облигаций внутреннего госзайма
Об этом говорится в данных Министерства финансов.
"По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 22 декабря 2020, в государственный бюджет привлечено 22209343 188,30 грн", - говорится в сообщении.
За декабрь облигаций уже продали на 76,3 млрд грн.
От продажи гривневых облигаций привлекли 18,3 млрд грн. Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующими:
- 3 месяца по ставке 10%;
- 4 месяца по ставке 10,25%;
- 6 месяцев по ставке 10,75%;
- 1 год по ставке 11,62%;
- 1,5 года по ставке 11,75%;
- 2 года по ставке 10,85%;
- 3 года по ставке 12%;
- 4 года по ставке 12,15%;
- 5 лет по ставке 12,25%.
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