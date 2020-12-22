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Espreso.tvЭкономикаМинфин привлёк в бюджет 22,2 млрд грн от продажи облигаций внутреннего госзайма

Минфин привлёк в бюджет 22,2 млрд грн от продажи облигаций внутреннего госзайма

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 22 декабря Минфин получил 22,2 млрд грн

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

"По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 22 декабря 2020, в государственный бюджет привлечено 22209343 188,30 грн", - говорится в сообщении.

За декабрь облигаций уже продали на 76,3 млрд грн.

От продажи гривневых облигаций привлекли 18,3 млрд грн. Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующими:

- 3 месяца по ставке 10%;

- 4 месяца по ставке 10,25%;

- 6 месяцев по ставке 10,75%;

- 1 год по ставке 11,62%;

- 1,5 года по ставке 11,75%;

- 2 года по ставке 10,85%;

- 3 года по ставке 12%;

- 4 года по ставке 12,15%;

- 5 лет по ставке 12,25%.

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