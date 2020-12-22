Минфин привлёк в бюджет 22,2 млрд грн от продажи облигаций внутреннего госзайма

22 декабря, 2020, 22:17

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 22 декабря Минфин получил 22,2 млрд грн

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

"По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 22 декабря 2020, в государственный бюджет привлечено 22209343 188,30 грн", - говорится в сообщении.

За декабрь облигаций уже продали на 76,3 млрд грн.