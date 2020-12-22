Режиссер "Властелина колец" Джексон показал фрагмент нового документального фильма о The Beatles

22 декабря, 2020, 22:47

Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон показал фрагмент документального фильма о The Beatles, лента называется "The Beatles: Get Back"

Об этом сообщает "sky news".

Фильм будет доступен в кинотеатрах Великобритании только следующим летом, но Питер сказал, что пока хочет поделиться монтажом, чтобы подбодрить людей на Рождество.

"Мы хотели подарить поклонникам The Beatles во всем мире праздничное настроение", - сказал режиссер.

Джексон в фильме решил использовать 55 часов записей с 1969 года. Уже тогда музыканты хотели снять фильм о создании новых песен, поэтому съемочная группа проводила репетиции вместе с ними.

Фильм представляет собой историю группы во время, когда записывался альбом "Let It Be".