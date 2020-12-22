Режиссер "Властелина колец" Джексон показал фрагмент нового документального фильма о The Beatles
Об этом сообщает "sky news".
Фильм будет доступен в кинотеатрах Великобритании только следующим летом, но Питер сказал, что пока хочет поделиться монтажом, чтобы подбодрить людей на Рождество.
"Мы хотели подарить поклонникам The Beatles во всем мире праздничное настроение", - сказал режиссер.
Джексон в фильме решил использовать 55 часов записей с 1969 года. Уже тогда музыканты хотели снять фильм о создании новых песен, поэтому съемочная группа проводила репетиции вместе с ними.
Фильм представляет собой историю группы во время, когда записывался альбом "Let It Be".
Также при создании фильма режиссер сотрудничал с бывшими участниками The Beatles Полом Маккартни и Ринго Старром, а еще вдовами Джона Леннона и Джорджа Харрисона.
Отметим, что альбому "Let It Be" в 2019-м исполнилось 50 лет, и это последняя пластинка группы.
Peter Jackson has released an exclusive sneak peek of his upcoming documentary " @TheBeatles : Get Back" for fans everywhere to enjoy.
The Beatles: Get Back Opens in Theatres August 27, 2021 #TheBeatlesGetBack pic.twitter.com/df5RjID56Z
- Paul McCartney (@PaulMcCartney) December 21, 2020
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