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Режиссер "Властелина колец" Джексон показал фрагмент нового документального фильма о The Beatles


фото: sky news
Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон показал фрагмент документального фильма о The Beatles, лента называется "The Beatles: Get Back"

Об этом сообщает "sky news".

Фильм будет доступен в кинотеатрах Великобритании только следующим летом, но Питер сказал, что пока хочет поделиться монтажом, чтобы подбодрить людей на Рождество.

"Мы хотели подарить поклонникам The Beatles во всем мире праздничное настроение", - сказал режиссер.

Джексон в фильме решил использовать 55 часов записей с 1969 года. Уже тогда музыканты хотели снять фильм о создании новых песен, поэтому съемочная группа проводила репетиции вместе с ними.

Фильм представляет собой историю группы во время, когда записывался альбом "Let It Be".

Также при создании фильма режиссер сотрудничал с бывшими участниками The Beatles Полом Маккартни и Ринго Старром, а еще вдовами Джона Леннона и Джорджа Харрисона.

Отметим, что альбому "Let It Be" в 2019-м исполнилось 50 лет, и это последняя пластинка группы.

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