"Воспринимаю как политическое давление и расправу": мэр Броваров рассказал подробности нападения на него и его семью

22 декабря, 2020, 16:56

Мэр Броваров Игорь Сапожко подтвердил, что 21 декабря вечером было совершено разбойное нападение на его дом и считает это политическим давлением на него

Об этом он написал на своей странице вFacebook.

По словам Сапожко, в понедельник в 21:30 группа из пяти вооруженных мужчин ворвалась в его дом, где в это время находилась семья мэра - жена и девятилетний сын.

"Несмотря на то, что все сбережения, которые были в доме, мы отдали сразу, преступники связали ребенка и Марину и на их глазах начали меня бить. После этого устроили в доме погром и быстро исчезли", - рассказал Сапожко.



На место происшествия прибыли правоохранители, открыто уголовное производство, ведется следствие.

Он убежден, что это не просто грабеж с целью завладеть имуществом.

"Я воспринимаю этот факт как политическое давление и расправу в чистом виде, с целью запугать и заставить меня снять свою кандидатуру с выборов. Несмотря на ужасы, которое пережила моя семья, я хочу заверить, что запугать меня не удастся. Я ни в коем случае не предам доверие тысяч броварчан, которые меня поддерживают. Мы вместе одержали победу 25 октября и обязательно победим 17 января 2021 года", - подчеркнул Сапожко.

Напомним, в селе Гнедин неизвестные избили и связали мэра Броваров вместе с семьей.

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