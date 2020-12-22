"У больного мания величия. Он себя даже сравнивает с Иисусом": Песков прокомментировал разговор Навального с его отравителем

22 декабря, 2020, 12:54

После обнародованного видео российского оппозиционера Алексея Навального, где он заявил, что дозвонился до одного из вероятных причастных к его отравлению "Новичком", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у "больного мания величия"

Однако, по его словам, видео в Кремле не смотрели, сообщает Meduza.

Песков сказал, что у "больного наблюдается ярко выраженная мания преследования", имея в виду Навального. Он добавил, что ФСБ прокомментировала обнародованный разговор "достаточно исчерпывающе и однозначно". Накануне там назвали запись подделкой и "спланированной провокацией".

"Я вам что могу сказать. Да, чуть злоупотреблю и, наверное, позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не выражаю, потому что не имею на это права. Здесь немного злоупотреблю. В общем можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и все такое", - заявил Песков.

21 декабря Навальный обнародовал видео, в котором заявил, что сумел дозвониться до сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который, вероятно, причастен к его отравлению "Новичком". Запись разговора он опубликовал на своем YouTube-канале.

В ФСБ утверждают, что разговор оппозиционера Алексея Навального с его вероятным отравителем - "это спланированная провокация".

По результатам совместного расследования Bellingcat и The Insider, к которому привлекли и самого Навального, ключевую роль в его отравлении сыграли сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ РФ.

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