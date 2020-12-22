"Реал" объявил о возвращении легендарного голкипера Касильяса

22 декабря, 2020, 15:51

Мадридский "Реал" назначил своего бывшего голкипера Икера Касильяса заместителем генерального директора клубного фонда

Об этом сообщает официальный сайт "Реала" .

Икер Касильяс занял должность заместителя генерального директора фонда "Реала".

"Касильяс - легенда "Реала", он представляет ценности нашего клуба, является лучшим вратарем в нашей истории. Его спортивная карьера и его человеческие качества были отмечены престижными наградами, такими как премия принца Астурийского в области спорта, Королевский орден за заслуги в спорте, золотая медаль Королевского ордена за заслуги в спорте и золотая медаль сообщества Мадрид. "Реал" гордится тем, что один из его больших капитанов вернулся домой", - заявили в мадридском клубе.

За карьеру 39-летний Икер Касильяс, который также выступал за португальский "Порту", провел 881 матч, пропустил 866 голов, 338 поединков провел "на ноль". Вместе со сборной Испании вратарь дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012) и стал чемпионат мира (2010). В составе мадридского "Реала" трижды победил в Лиге чемпионов.

Напомним, 4 августа Икер Касильяс объявил о завершении карьеры .

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