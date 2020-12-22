"Предоставить статус как у журналистов и служащих": Степанов предлагает усилить защиту фельдшеров при вызовах

22 декабря, 2020, 10:16

Министр здравоохранения предлагает усилить охрану медицинских работников во время вызовов, в частности предусмотреть возможность их сопровождения Национальной полицией

Об этом Степанов заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Медицинский работник не может отказаться от оказания медицинской помощи. Когда вызов, сразу едут и, несмотря ни на что, исполняют свой долг. Мне кажется, что для медицинских работников в таких ситуациях должен быть предоставлен статус, который есть, например, у журналистов или служащих для исполнения своих обязанностей", - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что нападение на медицинских работников должно строго наказываться. По словам министра, соответствующие изменения в законодательство уже разработаны и зарегистрированы в Верховной Раде. Кроме того, Минздрав разработал изменения в ряде соответствующих законов, в которых предусмотрена возможность сопровождения медицинских работников Национальной полицией во время вызовов.

Напомним, 21 декабря в Киеве пьяный мужчина напал на 24-летнюю фельдшера и 63-летнюю медсестру. В результате первая получила закрытый перелом голени со смещением, вторая - закрытую травму коленного сустава.

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