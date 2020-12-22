"Можем актами решать этот вопрос": Арахамия заявил, что медицинский каннабис можно легализовать без соответствующего закона

22 декабря, 2020, 21:00

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос легализации медицинского каннабиса можно решить без одобрения закона, а актами правительства

Об этом он заявил во время пресс-конференции 22 декабря, передает Укринформ .

"Там уже почти все готово. Мы ждали смену министра ветеранов, у них тоже есть позиция ... Мы решили, что можем без законопроекта, а актами Кабмина фактически решать этот вопрос (легализация медицинского каннабиса - ред.). Так называемый красный рецепт существует. Красный рецепт - это все эти опиаты, они идут по красному рецепту. Добавить просто в список этот все лекарства, в которых нуждаются больные онкологическими заболеваниями, а также другими заболеваниями", - отметил Арахамия.

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По его словам, речь идет о расширении списка препаратов медицинским каннабисом иностранного производства и тестирования этого в течение трех-четырех месяцев.

"Если это не вызывает, а я считаю, что это не будет вызывать проблем, то тогда уже можем рассматривать в парламенте вопрос локализации, то есть производства этих лекарств на территории Украины, а пока могут выполнять эту цель импортные препараты", - подчеркнул Арахамия.

Глава фракции "слуг" отметил, что соответствующее решение может быть принято до Нового года или в середине января.

Напомним, 16 ноября в Офисе президента отметили, что в Украине возможна легализация марихуаны для использования исключительно в медицинских целях .

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