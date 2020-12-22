"Фиорентина" сенсационно разгромила "Ювентус" в чемпионате Италии

22 декабря, 2020, 23:38

В 14-м туре чемпионата Италии по футболу "Ювентус" проиграл в Турине "Фиорентине" со счетом 0:3

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

"Фиорентина" вышла вперед уже на 3-й минуте встречи, 20-летний Душан Влахович поразил ворота "Ювентуса". После этого футболист туринцев Куадрадо получил красную карточку и оставил свою карточку в меньшинстве.

В конце встречи Алекс Сандро переправил мяч в сетку ворот и удвоил преимущество "фиалок". На 81-й минуте игроки "Фиорентины" сделали счет разгромным - 0: 3 - гол забил Касерес.

В турнирной таблице Серии А "Ювентус" занимает четвертое место и отстает от "Милана", который является лидером чемпионата, на 7 очков. Сегодняшнее поражение "Юве" - первая в этом сезоне чемпионата Италии. "Фиорентина" поднялась на пятнадцатую позицию и имеет отрыв от зоны вылета 5 баллов.

Чемпионат Италии

14-й тур

22 декабря

"Ювентус" - "Фиорентина" 0:3

Голы: Влахович, 3, Сандро, 76 (авт.), Касерес, 81

Напомним, 20 декабря португальский нападающий "Милана" Рафаэль Леау забил на 7-й секунде в ворота "Сассуоло" самый быстрый гол в истории Серии А и помог своей команде удержать лидерство.

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