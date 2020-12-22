"Атака на языковой закон", - Кремень о попытке "слуг" отменить штрафы за непредоставление услуг на государственном языке

22 декабря, 2020, 14:57

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выразил надежду, что Верховная Рада не поддержит законопроект, который нивелирует переход сферы услуг полностью на украинский язык

Об этом говорится в заявлении уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня в Facebook.

"Зарегистрированный вчера в Верховной Раде Украины законопроект "Слуг народа" об отмене штрафов за отказ предоставлять информацию и услуги на государственном языке - это очередная атака на языковой закон", - отметил Кремень.

Отмечается, что в законопроекте №4528, инициированном группой нардепов "слуг" во главе с Максимом Бужанским, Александр Дубинский и Даниилом Гетьманцев речь идет о внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части отмены штрафов за отказ обслуживать государственной языке. Читайте также: Владимир Вятрович: "Слуги народа" снова атакуют украинский язык

"Эти действия не имеют ничего общего с развитием, с повышением статуса и роли украинского языка в обществе. Да и вообще, мне кажется, парламент сейчас должен заниматься борьбой с пандемией, экономическими вопросами, сфере безопасности, а не в который раз поднимать вопросы, которые раскалывают общество", - подчеркнул уполномоченный.

"Языковой закон в ближайшие годы вообще трогать не стоит. Надеюсь, что этот законопроект не будете иметь перспективы ни в комитете, ни в парламентском зале", - подчеркнул Тарас Кремень.

Как известно, 16 января 2021 года вступает в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - состоится окончательный переход сферы обслуживания на государственном языке. Поэтому, согласно закону, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. Требование по обслуживанию на государственном языке касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в т.ч. кружки и секции), медицинском обслуживании, предоставлении социальных услуг и тому подобное.

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