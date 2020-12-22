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Espreso.tvОбщество"Атака на языковой закон", - Кремень о попытке "слуг" отменить штрафы за непредоставление услуг на государственном языке

"Атака на языковой закон", - Кремень о попытке "слуг" отменить штрафы за непредоставление услуг на государственном языке

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выразил надежду, что Верховная Рада не поддержит законопроект, который нивелирует переход сферы услуг полностью на украинский язык

Об этом говорится в заявлении уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня в Facebook.

"Зарегистрированный вчера в Верховной Раде Украины законопроект "Слуг народа" об отмене штрафов за отказ предоставлять информацию и услуги на государственном языке - это очередная атака на языковой закон", - отметил Кремень.

Отмечается, что в законопроекте №4528, инициированном группой нардепов "слуг" во главе с Максимом Бужанским, Александр Дубинский и Даниилом Гетьманцев речь идет о внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части отмены штрафов за отказ обслуживать государственной языке.

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"Эти действия не имеют ничего общего с развитием, с повышением статуса и роли украинского языка в обществе. Да и вообще, мне кажется, парламент сейчас должен заниматься борьбой с пандемией, экономическими вопросами, сфере безопасности, а не в который раз поднимать вопросы, которые раскалывают общество", - подчеркнул уполномоченный.

"Языковой закон в ближайшие годы вообще трогать не стоит. Надеюсь, что этот законопроект не будете иметь перспективы ни в комитете, ни в парламентском зале", - подчеркнул Тарас Кремень.

Как известно, 16 января 2021 года вступает в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - состоится окончательный переход сферы обслуживания на государственном языке. Поэтому, согласно закону, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. Требование по обслуживанию на государственном языке касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в т.ч. кружки и секции), медицинском обслуживании, предоставлении социальных услуг и тому подобное.

 

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