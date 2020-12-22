Промоутер Усика "отнял" у Лопеса титул абсолютного чемпиона мира

22 декабря, 2020, 08:56

Промоутер Эдди Хирн заявил, что американского боксера Теофимо Лопеса нельзя считать абсолютным чемпионом мира, несмотря на победу над украинцем Василием Ломаченко

Об этом сообщает vRINGe.com.

Хирн во время встречи с Лопесом заявил, что он не может считаться абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг), поскольку американцу не хватает титула WBC (Всемирного боксерского совета).

"Одного пояса в вашей коллекции нет. А без него Тео никак нельзя считать абсолютным чемпионом мира. Именно эта тема меня и раздражает во "франчайзинговых" титулах. Ты не можешь быть абсолютом. Должен был быть абсолютом после победы над Василием Ломаченко. Но, к сожалению, это не так", - сказал Эдди Хирн, который является сопромоутером украинского тяжеловеса Александра Усика.

Теофимо Лопес, благодаря победе над Василием Ломаченко, получил пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговый" титул WBC. В то же время, "регулярным" чемпионом WBC является американец Девин Хейни, промоутером которого является Эдди Хирн.

Ломаченко предоставили "франчайзинговый" титул за длительное доминирование в дивизионе, этот пояс котировался выше "регулярного".

Напомним, 21 декабря журнал The Ring признал Теофимо Лопеса и Тайсона Фьюри лучшими боксерами 2020 года.

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