Помощь на наемных работников: работодатели подали заявлений на сумму 677 млн грн

22 декабря, 2020, 15:15

Работодатели подали заявлений на сумму 677 млн грн в рамках реализации программы по выплате 8 тыс. грн на наемных работников из-за усиления карантина

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, с 12 по 21 декабря в рамках реализации программы "Помощь работодателям до 8000 грн" в центры занятости было подано 7082 пакета документов для предоставления выплат более 170 тыс. наемных работников.

"Ориентировочная сумма помощи по этой программе, согласно расчетам работодателей, составляет около 677 млн грн. Перечисление средств в соответствии с заявками начнется уже завтра, то есть с 23 декабря", - цитирует пресс-служба слова министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

В пресс-службе отметили, что среди крупных предприятий, подавших документы для получения помощи - Международный аэропорт "Борисполь", структурные подразделения "Укрзализныци", областные отделения Укравтодора, "Кондитерская фабрика "Харьковчанка", Турбоатом, авиационная компания "Роза ветров", "Славянский завод высоковольтных изоляторов", НПК "Прогресс" и другие.

Отмечается, что наибольшее количество пакетов документов подано работодателями Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Сумской и Ивано-Франковской областей.

В пресс-службе добавили, что всего программой интересовались представители транспортной отрасли, производства продукции тяжелой и легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства, предприятия торговли, предоставления услуг по временному размещению.

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