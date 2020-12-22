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Espreso.tvОбществоПольша может передать излишки вакцины от COVID-19 Украине, если такие будут

Польша может передать излишки вакцины от COVID-19 Украине, если такие будут


фото: reuters
Польша рассматривает возможность передачи Украине вакцины против коронавируса при наличии излишков

Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает Укринформ со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Мы задекларировали, что если будет избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи третьим странам, в частности Украине", - сообщил Дворчик.

В правительстве подтвердили, что переговоры с украинской стороной продолжаются.

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