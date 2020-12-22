Польша может передать излишки вакцины от COVID-19 Украине, если такие будут
22 декабря, 2020, 13:00
Польша рассматривает возможность передачи Украине вакцины против коронавируса при наличии излишков
Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает Укринформ со ссылкой на Rzeczpospolita.
"Мы задекларировали, что если будет избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи третьим странам, в частности Украине", - сообщил Дворчик.
В правительстве подтвердили, что переговоры с украинской стороной продолжаются.
- Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что Европейский Союз разрабатывает механизм предоставления третьим странам, включая Украину, вакцины от коронавируса.
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