Подарок для Лаврова: в Боснии оппозиция требует отставки Милорада Додика из-за передачи украинской иконы

22 декабря, 2020, 20:07

В Боснии оппозиция требует отставки председательствующего в президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ), сербского представителя Милорад Додик, который подарил главе МИД России Сергею Лаврову украинскую икону

Об этом сообщает Balkan Insight, передает "Европейская правда".

"Единственный правильный шаг - уйти в отставку, уйти с должности, с которой он, очевидно, не знает как себя вести, и спасти нас от дальнейшего смущение. Серия ошибок, конфузов и злоупотреблений должности достигла апогея со скандалом вокруг подарка, который он подготовил для министра иностранных дел России", - заявил Бранислав Боренович, лидер партии демократического прогресса.