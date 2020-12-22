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Espreso.tvМирПодарок для Лаврова: в Боснии оппозиция требует отставки Милорада Додика из-за передачи украинской иконы

Подарок для Лаврова: в Боснии оппозиция требует отставки Милорада Додика из-за передачи украинской иконы

В Боснии оппозиция требует отставки председательствующего в президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ), сербского представителя Милорад Додик, который подарил главе МИД России Сергею Лаврову украинскую икону

Об этом сообщает Balkan Insight, передает "Европейская правда".

"Единственный правильный шаг - уйти в отставку, уйти с должности, с которой он, очевидно, не знает как себя вести, и спасти нас от дальнейшего смущение. Серия ошибок, конфузов и злоупотреблений должности достигла апогея со скандалом вокруг подарка, который он подготовил для министра иностранных дел России", - заявил Бранислав Боренович, лидер партии демократического прогресса.

Сербская демократическая партия, крупнейшая оппозиционная партия в Республике Сербской, заявила, что все, кто причастен к этому делу, должны уйти в отставку.

Додик и его партия Союз независимых социал-демократов пока не прокомментировали скандал с иконой.

  • Напомним, 17 декабря посольство Украины направило ноту в Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговине с просьбой предоставить информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили главе МИД России Сергею Лаврову.
  • Предстоятель ПЦУ Епифаний прокомментировал действия главы президиума БиГ и экс-президента республики Сербской в ее составе Милорад Додик, назвав подарок украинской иконы "политическим жестом" политика в сторону России.

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