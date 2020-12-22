Оппозиция Армении объявила общенациональную забастовку: митингующие заблокировали админздания, ставят палатки

22 декабря, 2020, 17:28

Оппозиция Армении объявила общенациональную забастовку. В Ереване на площади Республики стартовал митинг "Движения за спасение Отечества", который требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна

Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Армянская оппозиция заявила, что 22 декабря - решающий день их борьбы.

По словам представителя партии АРФД Гегама Манукяна, сегодня к протестам присоединилась группа адвокатов.

Наира Зограбян из партии "Процветающая Армения" заявила, что отныне они будут проводить ежедневные акции протеста, пока Пашинян не уйдет в отставку.

Митингующие заблокировали правительственные здания и разворачивают палатки на площади Республики, сообщает армянское агентство news.am .

Участники антиправительственной акции протеста планируют заночевать в центре Еревана, чтобы завтра продолжить митинг. По состоянию на сейчас заблокированными остаются здания правительства, Генеральной прокуратуры и Министерства образования и науки.

"Погода холодная, но мы сильные, мы вместе. Здесь решается вопрос о будущем нашей страны", - сказал один из митингующих, добавив, что они пойдут домой только после отставки Пашиняна.

С утра у здания правительства сконцентрированы крупные силы полиции.

"Движение за спасение Отечества", состоящее из 16 оппозиционных партий, считает Пашиняна ответственным за итоги конфликта в Нагорном Карабахе, в котором армянская сторона понесла "значительные территориальные и человеческие потери". Они также критикуют власть за неспособность справиться с последствиями.

Оппозиционные силы заявляют о необходимости изменения Пашиняна на "временного" премьера, выдвигая кандидатуру Вазгена Манукяна, который занимал должности премьер-министра и министра обороны Армении в начале 1990-х. "Движение за спасение Отечества" заявляет, что в случае назначения Манукяна на должность премьер-министра правительство переходного периода будет действовать в течение года, после чего состоятся внеочередные выборы в парламент, в которых Манукян и его партия участия принимать не будут.

Зато премьер-министр Никол Пашинян считает это оппозиционное движение "мятежом (бывших) элит". По его словам, "реальное противостояние происходит не между правительством и оппозицией, а между лишенной привилегий в 2018 году "элитой" и народом".

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