Официальный курс: доллар за сутки подорожал на 20 копеек

22 декабря, 2020, 09:09

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 22 декабря 2020 года на отметке 28,04 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 21 декабря курс составлял 27,82 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 22 декабря установлен на уровне 34,18 грн/евро. По состоянию на 21 декабря курс составлял 34,10 грн/евро.

На наличном рынке 22 декабря по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,15, продают по 28,26 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,90 до 28,40 грн/$, продажи - в пределах 28,05 - 32 грн/$.