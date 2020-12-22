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Новый штамм коронавируса: в Pfizer проверят эффективность своей вакцины


фото: Reuters
Вакцину от Pfizer/BioNTech проверят на эффективность против нового штамма COVID-19

Об этом заявил генеральный директор BioNTech Угур Шахин в интервью Bild, передает РБК-Украина.

По мнению Шахина, вакцина будет эффективной против нового штамма.

"В ближайшие недели это будут проверять", - сообщил он.

Глава BioNTech добавил, что сотрудничество с ЕМА (Европейским агентством по лекарственным средствам, - ред.) было замечательным.

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Шахин признал, что в процессе получения сертификации "удалось ускорить процесс". Всего компания намерена изготовить более 1,3 млрд доз вакцин.

  • 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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