Новый штамм коронавируса: в Pfizer проверят эффективность своей вакцины
22 декабря, 2020, 08:24
Вакцину от Pfizer/BioNTech проверят на эффективность против нового штамма COVID-19
Об этом заявил генеральный директор BioNTech Угур Шахин в интервью Bild, передает РБК-Украина.
По мнению Шахина, вакцина будет эффективной против нового штамма.
"В ближайшие недели это будут проверять", - сообщил он.
Глава BioNTech добавил, что сотрудничество с ЕМА (Европейским агентством по лекарственным средствам, - ред.) было замечательным.
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Шахин признал, что в процессе получения сертификации "удалось ускорить процесс". Всего компания намерена изготовить более 1,3 млрд доз вакцин.
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