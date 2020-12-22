Новый штамм коронавируса: в Pfizer проверят эффективность своей вакцины

22 декабря, 2020, 08:24

Вакцину от Pfizer/BioNTech проверят на эффективность против нового штамма COVID-19

Об этом заявил генеральный директор BioNTech Угур Шахин в интервью Bild, передает РБК-Украина.

По мнению Шахина, вакцина будет эффективной против нового штамма.

"В ближайшие недели это будут проверять", - сообщил он.

Глава BioNTech добавил, что сотрудничество с ЕМА (Европейским агентством по лекарственным средствам, - ред.) было замечательным.

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Шахин признал, что в процессе получения сертификации "удалось ускорить процесс". Всего компания намерена изготовить более 1,3 млрд доз вакцин.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.