Нет доказательств, что новый штамм COVID-19 осложняет течение болезни, - ВОЗ

22 декабря, 2020, 09:39

Координатор ВОЗ по чрезвычайной помощи Майкл Райан заявил, что ситуация с новым штаммом коронавируса еще не вышла из-под контроля

Об этом сообщает DW.

"Даже если вирус распространяется немного эффективнее, его все еще можно остановить", - подчеркнул он.

По словам Райана, нет доказательств, что новый штамм приведет к более тяжелому течению болезни.

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По мнению ВОЗ, стратегия борьбы с новым штаммом не требует изменений.