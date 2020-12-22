Нет доказательств, что новый штамм COVID-19 осложняет течение болезни, - ВОЗ
22 декабря, 2020, 09:39
Координатор ВОЗ по чрезвычайной помощи Майкл Райан заявил, что ситуация с новым штаммом коронавируса еще не вышла из-под контроля
Об этом сообщает DW.
"Даже если вирус распространяется немного эффективнее, его все еще можно остановить", - подчеркнул он.
По словам Райана, нет доказательств, что новый штамм приведет к более тяжелому течению болезни.
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По мнению ВОЗ, стратегия борьбы с новым штаммом не требует изменений.
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- Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый штамм коронавируса вслед за Великобританией был выявлен в Нидерландах, Дании и Австралии.