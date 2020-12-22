НБУ ввел антикризисные меры для банков при усилении карантина: какие требования к должникам будут ослаблены

22 декабря, 2020, 09:52

Национальный банк Украины принял комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время действия ограничений в связи с пандемией COVID-19, в частности усиления карантина с 8 по 24 января 2021 года

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Учитывая развертывание эпидемиологической ситуации, мы решили продолжить ряд антикризисных мер и внедрить новые для поддержки банковского сектора и экономики. Наши действия, с одной стороны, позволят снизить регуляторную нагрузку на банки, а с другой - позаботиться о тех отраслях экономики и заемщиках, которые больше всего пострадают от усиленных карантинных мероприятий", - цитирует пресс-служба слова главы НБУ Кирилла Шевченко.

Регулятор рекомендовал банкам реструктуризировать кредиты заемщиков, у которых финансовые затруднения в связи с введением ограничений и поэтому они не могут платить по кредитам. НБУ также разрешил банкам не распространять отдельные признаки дефолта на кредиты, которые будут реструктуризированы до 30 апреля 2021 года для должников - физических лиц и до 31 мая 2021 года для должников - юридических лиц.

В пресс-службе отметили, что реструктуризация не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банками также запрещено устанавливать комиссии за реструктуризацию.

НБУ рекомендовал проводить реструктуризацию дистанционно. Заемщики - юридические лица для этого должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы. К среднему и крупному бизнесу банки должны применять индивидуальный подход с учетом отчетности и перспектив восстановления. К физическим лицам должна применяться оценка на портфельной основе, кроме ипотечного и автокредитования.

Регулятор также позволил банкам до 29 апреля 2021 года не ухудшать класс заемщика с учетом информации из кредитного реестра; не проводить переоценку и проверку состояния залогового имущества до 30 марта 2021 года; не учитывать при оценке должников - бюджетных учреждений выполнение показателей бюджета за 2020 и 2021 годы до 4 января 2021 года.

Среди прочего, НБУ разрешил банкам определять и устанавливать в стратегии управления проблемными активами целевой уровень неработающих кредитов на 2021 год с учетом ожидаемых экономических последствий карантина и ограничений в краткосрочном периоде.

Также отмечается, что в июне 2021 года к банкам и банковским группам не будут применяться меры воздействия за нарушение требований к показателям капитала, ликвидности, кредитного риска и тому подобное. Это решение будет действовать только в случае, если нарушения возникли из-за негативного воздействия карантина. В то же время не допускаются нарушения нормативов достаточности капитала и нормативов ликвидности. Решение также не распространяется на банки, которые осуществили распределение прибыли за 2019 год, выплатив дивиденды.

НБУ также приостановил проведение всех видов плановых выездных проверок на период до последнего дня календарного месяца, в котором завершается действие карантина.