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Нардеп Лада Булах призналась, что "стала фриком во фракции "Слуга народа"

Народная депутат Лада Булах (фракция "Слуга народа") признается, что "стала фриком в собственной фракции"

Народная депутат Лада Булах ( "Слуга народа") жестко критикует собственную фракцию и правительственных министров, но признается в глубоком уважении к экс-министру здравоохранения Ульяны Супрун, об этом народный депутат говорила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я в последнее время чувствую себя фриком в своей фракции. Потому что я не даю голоса за этот несправедливый бюджет, потому что я не поддерживаю поправки от табачного лоббизма. Но меня это не останавливает", - заявила народный депутат Лада Булах.

Она призналась, что ей стыдно за ее коллег-депутатов из фракции "Слуга народа", которые "не поинтересовались и поверхностно отнеслись" к некоторым последним голосованиям.

Булах также на своей странице в "Фейсбук" призналась, что ее позиция уже давно идет вразрез с позицией ее фракции.

- Мои голосования за последнее время диссонируют с позицией фракции "Слуга народа". Бюджет-2021 - не поддержала. Кандидатуру Витренко - наоборот, поддержала. За Шкарлета проголосовала против. Коллеги спрашивают: почему? Напомню, что за министра здравоохранения Максима Степанова я тоже не отдала свой голос. Я была тогда в меньшинстве, но сегодня меня уже никто из коллег удивленно не спрашивает - почему - заявила Лада Булах на своей странице " Фейсбук ".

Также народный депутат раскритиковала министра здравоохранения Максима Степанова за, как она считает, пропаганду курения.

"Возможно, эту пресс-конференцию увидит министр здравоохранения Максим Степанов. Господин Степанов, уберите, пожалуйста, с Вашего рабочего стола фирменную пепельницу для электронных сигарет. На какой-то набито логотип Министерства здравоохранения. Это просто какой-то сюр. Я не знаю, что Вы пообещали тем, кто Вас уговорил поставить эту пепельницу и на всю страну демонстрировать Вашу приверженность и Вашу толерантность курению в Украине", - заявила Лада Булах на пресс-конференции.

Однако народная депутат призналась в глубоком уважении к Ульяне Супрун - и.о. министра здравоохранения времен Петра Порошенко.

"Лично я глубоко уважаю госпожу Супрун. Я счастливый человек, который живет в той истории Украины, когда наконец наша советская медицина стала меняться и ценить каждую копейку, которую государство тратит на здравоохранение на оплату медицинских услуг - а не скопом из Минздрава и департаментов здравоохранения. Поэтому я всегда остаюсь сторонником медицинской реформы и госпожи Супрун, которая ее продолжила ", - заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Лада Булах.

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