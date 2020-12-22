Нафтогаз открыл новое месторождение газа на Полтавщине

22 декабря, 2020, 14:43

НАК "Нафтогаз Украины" открыла в Полтавской области новое газовое месторождение, разведанные запасы которого составляют 200 млн куб. м газа

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз продолжает активное освоение новых нефтегазовых участков, полученных от государства в предыдущие годы. На одном из них, в Полтавской области, компания открыла новое перспективное месторождение - Жемчужное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие месторождения стало возможным благодаря разведывательным работам в сложных геологических условиях на значительных глубинах - более 6 тыс. м. По их результатам компания пробурила поисковую скважину, которая подтвердила газовые залежи и дала промышленный приток газа - почти 100 тыс. Куб. м в сутки.

По информации Нафтогаза, разведанные запасы Жемчужного месторождения составляют 200 млн куб. м газа, а перспективные запасы и ресурсы - более 2 млрд куб. м. Общая площадь месторождения - 213 кв. м, в его пределах выделено 5 газонасыщенных горизонтов.

По словам директора дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александра Романюка, геологическое изучение новых участков и открытие новых месторождений на них - это самая приоритетная задача компании.

"Только так мы сможем нарастить ресурсную базу, а значит - стабилизировать добычу газа в Украине. Сейчас Нафтогаз активно работает со всеми новыми перспективными площадями, которые есть в портфеле компании. Открытие Жемчужного месторождения, которое велось в очень непростых условиях, - тому подтверждение", - цитирует пресс-служба слова Романюка.

Однако, по его словам, только имеющихся у компании участков недостаточно для того, чтобы кардинально изменить ситуацию. Так, нужно как можно быстрее решить вопрос с изучением самых больших площадей на суше и море, которые имеют значительный ресурсный потенциал и до сих пор не разрабатываются. Романюк отметил, что Нафтогаз, имея большой опыт и экспертизу работы с новыми сложными активами, готов проводить работы в кратчайшие сроки.

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