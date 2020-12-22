 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортНадеемся, что он поможет, - тренер "Ворсклы" о трансфере чемпиона мира

Надеемся, что он поможет, - тренер "Ворсклы" о трансфере чемпиона мира


фото: Getty Images
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов надеется, что арендованный у "Динамо" Георгий Цитаишвили поможет полтавской команде

Об этом сообщает "Футбол 1".

Максимов убежден, что Цитаишвили является перспективным футболистом.

"Надеемся на Цитаишвили, что он поможет. Перспективный футболист. Хотим усилить другие позиции, но посмотрим. Будет зависеть от качества футболистов. Пока кого-то на примете еще нет", - сказал Юрий Максимов.

В турнирной таблице УПЛ полтавская "Ворскла" занимает пятую строчку и отстает от третьей позиции, на которой находится "Десна", на 3 балла

20-летний Георгий Цитаишвили в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей. Контракт хавбека с киевлянами рассчитан до конца 2023 года. До конца сезона футболист будет защищать цвета "Ворсклы" на правах аренды.

В 2019 году в составе молодежной сборной Украины он стал чемпион мира U20.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать