Надеемся, что он поможет, - тренер "Ворсклы" о трансфере чемпиона мира

22 декабря, 2020, 17:15

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов надеется, что арендованный у "Динамо" Георгий Цитаишвили поможет полтавской команде

Об этом сообщает "Футбол 1".

Максимов убежден, что Цитаишвили является перспективным футболистом.

"Надеемся на Цитаишвили, что он поможет. Перспективный футболист. Хотим усилить другие позиции, но посмотрим. Будет зависеть от качества футболистов. Пока кого-то на примете еще нет", - сказал Юрий Максимов.

В турнирной таблице УПЛ полтавская "Ворскла" занимает пятую строчку и отстает от третьей позиции, на которой находится "Десна", на 3 балла

20-летний Георгий Цитаишвили в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей. Контракт хавбека с киевлянами рассчитан до конца 2023 года. До конца сезона футболист будет защищать цвета "Ворсклы" на правах аренды.

В 2019 году в составе молодежной сборной Украины он стал чемпион мира U20.

20 декабря стало известно, что полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили вторую часть сезона проведет на правах аренды в "Ворскле" .