На территории аэропорта "Борисполь" ограничат движение до 23 декабря

22 декабря, 2020, 15:37

На территории аэропорта "Борисполь" в районе терминала "Д" ограничат движение до 8:00 23 декабря в связи с обустройством надземного пешеходного перехода

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба патрульной полиции.

"22 декабря с 18.00 до 8.00 23 декабря временно ограничено движение транспортных средств в районе терминала "Д . Это необходимо для проведения работ по обустройству надземного пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом участке будут установлены временные дорожные знаки и разметка для оптимального маршрута объезда.

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