На станции в Антарктиде 36 человек заболели COVID-19, вирус зафиксирован на всех континентах
22 декабря, 2020, 11:20
COVID-19 обнаружили у 36 человек на чилийской исследовательской станции в Антарктиде, вирус официально зафиксировали на всех континентах Земли
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австралийский телеканал ABC.
Заразились 26 чилийских военных и 10 человек персонала. Их эвакуировали в Чили.
У трех членов экипажа корабля, который забрал инфицированных, тоже обнаружили COVID-19.
- Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый штамм коронавируса, вслед за Великобританией, был обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии.
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