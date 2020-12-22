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На станции в Антарктиде 36 человек заболели COVID-19, вирус зафиксирован на всех континентах


фото: abc
COVID-19 обнаружили у 36 человек на чилийской исследовательской станции в Антарктиде, вирус официально зафиксировали на всех континентах Земли

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австралийский телеканал ABC.

Заразились 26 чилийских военных и 10 человек персонала. Их эвакуировали в Чили.

У трех членов экипажа корабля, который забрал инфицированных, тоже обнаружили COVID-19.

  • Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый штамм коронавируса, вслед за Великобританией, был обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии.

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