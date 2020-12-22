На Ровенщине заработала первая в Украине лаборатория робототехники для строителей
Об этом сообщает пресс- служба облгосадминистрации.
"Сегодня на базе Здолбуновского ВПУ железнодорожного транспорта, где обучается около 500 студентов, открыли лабораторию робототехники и мехатроники. Это единственная подобная лаборатория в Украине. Теперь студенты будут получать строительные профессии с помощью современных информационных технологий", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в лаболатории есть мультимедийная панель, 3D принтеры, лазерные станки, очки виртуальной реальности, паяльная станция, роботизированные конструкторы.
Сообщается, что оборудование даст возможность будущим специалистам рабочих профессий увидеть собственноручно созданные проекты, помещения и их отделка, виртуально посетить самые разнообразные площадки.
Так, на создание лаборатории робототехники и мехатроники было выделено более 2 млн грн из областного бюджета, а также средства учебного центра.
Фото: rv.gov.ua
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