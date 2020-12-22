На Ровенщине заработала первая в Украине лаборатория робототехники для строителей

22 декабря, 2020, 20:19

В Ровенской области начала работу первая в Украине лаборатория робототехники для студентов-строителей

Об этом сообщает пресс- служба облгосадминистрации.

"Сегодня на базе Здолбуновского ВПУ железнодорожного транспорта, где обучается около 500 студентов, открыли лабораторию робототехники и мехатроники. Это единственная подобная лаборатория в Украине. Теперь студенты будут получать строительные профессии с помощью современных информационных технологий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в лаболатории есть мультимедийная панель, 3D принтеры, лазерные станки, очки виртуальной реальности, паяльная станция, роботизированные конструкторы.

Сообщается, что оборудование даст возможность будущим специалистам рабочих профессий увидеть собственноручно созданные проекты, помещения и их отделка, виртуально посетить самые разнообразные площадки.

Так, на создание лаборатории робототехники и мехатроники было выделено более 2 млн грн из областного бюджета, а также средства учебного центра.

Фото: rv.gov.ua

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