На Кировоградщине горняки урановых шахт сутки перекрывают дороги из-за долгов, - Волынец

22 декабря, 2020, 10:34

В Кировоградской области работники урановых шахт горно-обогатительного комбината перекрывают автодороги, требуя погасить задолженность по зарплате

Об этом сообщил в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сутки протеста на Кировоградщине. Работники уранодобывающих шахт продолжают блокировать движение на трассах", - написал Волынец.

По его словам, глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко после визита к протестующим отметил, что президент поручил рассчитаться с долгами.

"Первый транш должен зайти на предприятие сегодня, еще 2 - в течение среды и четверга", - сообщил Волынец.

Горняки заявляют, что будут продолжать блокировать дороги, пока перед ними полностью не рассчитаются и не выведут предприятие из режима простоя.

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Источник: https://censor.net/ua/n3238352