На Кировоградщине горняки урановых шахт сутки перекрывают дороги из-за долгов, - Волынец
22 декабря, 2020, 10:34
В Кировоградской области работники урановых шахт горно-обогатительного комбината перекрывают автодороги, требуя погасить задолженность по зарплате
Об этом сообщил в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Сутки протеста на Кировоградщине. Работники уранодобывающих шахт продолжают блокировать движение на трассах", - написал Волынец.
По его словам, глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко после визита к протестующим отметил, что президент поручил рассчитаться с долгами.
"Первый транш должен зайти на предприятие сегодня, еще 2 - в течение среды и четверга", - сообщил Волынец.
Горняки заявляют, что будут продолжать блокировать дороги, пока перед ними полностью не рассчитаются и не выведут предприятие из режима простоя.
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