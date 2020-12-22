Мэра Броваров ограбили в собственном доме

22 декабря, 2020, 12:11

В селе Гнедин неизвестные избили и связали мэра Броваров и его семью

Об этом сообщает Obozrevatel.

По информации собеседников издания, нападение произошло в доме мэра. Злоумышленников было пятеро.

"Они связали мэра, его жену и ребенка. Угрожая оружием, злоумышленники забрали 10 000 долларов, а также ювелирные изделия", - отметил источник.

Информацию о нападении УНИАН подтвердила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская.

Пресс-секретарь подтвердила, что нападение на частный дом мэра Броваров было ночью, преступление совершили несколько человек. По ее словам, преступники проникли в помещение, связали жильцов дома, забрали деньги и ювелирные украшения.

В полиции отметили, что полиция не объявляла спецоперацию, однако злоумышленников ищут.

По данным правоохранителей, семья мэра Броваров не обращалась в больницу после ограбления.

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на инцидент.

"Я, как глава Ассоциации городов, обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко", - говорится в заявлении мэра столицы.

По его словам, правоохранители должны установить и то, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко накануне местных выборов в Броварах.

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