Ляшко анонсировал замену ПЦР-тестов в связи с новым штаммом коронавируса в Украине

22 декабря, 2020, 11:49

22 декабря заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал замену ПЦР-тестов в Украине в связи с новым штаммом коронавируса

Об этом главный санврач Виктор Ляшко рассказал на брифинге, передает "РБК-Украина".

"В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и скажет об изменении праймеров для того, чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового вируса", - сказал Ляшко.

Напомним, 21 декабря украинский врач-инфекционист из Закарпатья рассказал, что у него есть пациент, перенесший новый штамм коронавируса, из-за которого Германия приостановила авиасообщение с Британией.

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