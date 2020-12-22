Ляшко анонсировал замену ПЦР-тестов в связи с новым штаммом коронавируса в Украине
22 декабря, 2020, 11:49
22 декабря заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал замену ПЦР-тестов в Украине в связи с новым штаммом коронавируса
Об этом главный санврач Виктор Ляшко рассказал на брифинге, передает "РБК-Украина".
"В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и скажет об изменении праймеров для того, чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового вируса", - сказал Ляшко.
- Напомним, 21 декабря украинский врач-инфекционист из Закарпатья рассказал, что у него есть пациент, перенесший новый штамм коронавируса, из-за которого Германия приостановила авиасообщение с Британией.
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