Лучший футболист мира рассказал, как сорвался его трансфер в МЮ

22 декабря, 2020, 09:25

Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски заявил, что в 2012 году мог оказаться в "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Goal.com.

По словам лучшего футболиста мира 2020 года по версии ФИФА, в 2012 году он был готов перейти в "Манчестер Юнайтед", куда его лично приглашал главный тренер английского клуба Алекс Фергюсон, однако дортмнудская "Боруссия" отказалась продавать польского форварда.

"После второго сезона в Дортмунде у меня состоялся разговор с сэром Алексом Фергюсоном. Он хотел, чтобы я перебрался в Манчестер. Я был очень заинтересован в трансфере. Даже можно сказать, что был готов к нему. Но "Боруссия" не хотела меня отпускать. Меня это не сильно расстроило, потому что у нашей команды тогда все было хорошо", - рассказал Левандовски.

32-летний Роберт Левандовски в 2010 году перешел из польского "Леха" в "Боруссию", а оттуда через четыре года перебрался в другую немецкую команду - "Баварию".

В нынешнем сезоне поляк сыграл за мюнхенцев 18 матчей, забил 20 голов и сделал 5 результативных передач.

Напомним, 17 декабря ФИФА признала Роберта Левандовски лучшим футболистом мира 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb