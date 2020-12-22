Лопес рассказал, кого считает лучшим боксером мира

22 декабря, 2020, 14:49

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что мексиканец Сауль Альварес заслуженно лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории

Об этом сообщает iFL TV.

Об этом абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) заявил после боя Сауля Альвареса против британца Каллума Смита, которого он посетил по приглашению мексиканца.

"Альварес поблагодарил меня за то, что я пришел на его бой. Он пригласил меня вместе с отцом и командой. Канело феноменально принимает гостей. Мы уважаем друг друга, и я считаю его королем pound-for-pound. Может, однажды он передаст этот факел мне", - сказал Лопес, которого накануне признали лучшим боксером 2020-го по версии журнала The Ring.

Сауль Альварес 19 декабря отобрал у Каллума Смита титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и завоевал вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Убедительная победа позволит мексиканцу сохранить по итогам 2020 года звание лучшего боксера мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Напомним, 21 декабря журнал The Ring признал Теофимо Лопеса вместе с Тайсоном Фьюри лучшими боксерами 2020 года.

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