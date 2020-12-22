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Коронавирус мутирует гораздо медленнее, чем грипп, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус мутирует "гораздо медленнее", чем сезонный грипп, даже несмотря на то, что новый штамм позволяет ему легче распространяться

Официальные представители ВОЗ отметили, что все вирусы мутируют естественным образом и большинство из них существенно не изменяют способ распространения или вызванное заболевание. Но значение мутации в Великобритании пока не известно, сообщает CNBC.

"SARS-CoV-2 мутирует гораздо медленнее, чем грипп. И до сих пор, несмотря на то что мы наблюдали ряд изменений и мутаций, ни одна из них не повлияла существенно ни на чувствительность вируса к любому из используемых в настоящее время терапевтических средств, лекарств или вакцин, которые находятся в стадии разработки, и можно надеяться, что так будет и дальше", - заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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