Коронавирус мутирует гораздо медленнее, чем грипп, - ВОЗ

22 декабря, 2020, 10:49

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус мутирует "гораздо медленнее", чем сезонный грипп, даже несмотря на то, что новый штамм позволяет ему легче распространяться

Официальные представители ВОЗ отметили, что все вирусы мутируют естественным образом и большинство из них существенно не изменяют способ распространения или вызванное заболевание. Но значение мутации в Великобритании пока не известно, сообщает CNBC.

"SARS-CoV-2 мутирует гораздо медленнее, чем грипп. И до сих пор, несмотря на то что мы наблюдали ряд изменений и мутаций, ни одна из них не повлияла существенно ни на чувствительность вируса к любому из используемых в настоящее время терапевтических средств, лекарств или вакцин, которые находятся в стадии разработки, и можно надеяться, что так будет и дальше", - заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

Напомним, 20 декабря Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где был обнаружен новый агрессивный штамм коронавируса.

закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где был обнаружен новый агрессивный штамм коронавируса. Германия также решила до конца 2020 года приостановить авиасообщение с Великобританией, где распространяется новый штамм коронавируса.

приостановить авиасообщение с Великобританией, где распространяется новый штамм коронавируса. Начиная с полуночи 22 декабря Польша приостанавливает авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением нового штамма коронавируса.

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