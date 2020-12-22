Коронавирус мутирует гораздо медленнее, чем грипп, - ВОЗ
Официальные представители ВОЗ отметили, что все вирусы мутируют естественным образом и большинство из них существенно не изменяют способ распространения или вызванное заболевание. Но значение мутации в Великобритании пока не известно, сообщает CNBC.
"SARS-CoV-2 мутирует гораздо медленнее, чем грипп. И до сих пор, несмотря на то что мы наблюдали ряд изменений и мутаций, ни одна из них не повлияла существенно ни на чувствительность вируса к любому из используемых в настоящее время терапевтических средств, лекарств или вакцин, которые находятся в стадии разработки, и можно надеяться, что так будет и дальше", - заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
- Напомним, 20 декабря Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где был обнаружен новый агрессивный штамм коронавируса.
- Германия также решила до конца 2020 года приостановить авиасообщение с Великобританией, где распространяется новый штамм коронавируса.
- Начиная с полуночи 22 декабря Польша приостанавливает авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением нового штамма коронавируса.
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