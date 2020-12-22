Корниенко: в Раде хотят упростить процесс перевыборов в случае смерти избранного мэра

22 декабря, 2020, 18:23

В "Слуге народа" отметили, что хотят отменить норму о признании смерти со стороны горсовета для назначения перевыборов, одновременно подчеркнув, что сомневаются в возможности назначить перевыборы на март

Об этом нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, отвечая на вопрос о назначении перевыборов мэра Харькова после смерти городского головы Геннадия Кернеса, передает " Интерфакс-Украина ".

"Согласно закону о местном самоуправлении Верховная Рада должна назначить перевыборы. Но для того, чтобы мы это сделали, нужно еще два условия: должно быть обращение от исполняющего обязанности (мэра - Ред.), в данном случае это секретарь (горсовета - Ред.), а до того, как появится это обращение, этот совет должен принять решение о факте смерти, которое принимают советы на заседании путем голосования. Поэтому мы ожидаем эти два факта", - пояснил Корниенко.

"Во время работы над новой редакцией законопроекта о местном самоуправлении мы сделаем все-таки, чтобы в случае гибели мэра было автоматическое признание этого факта", - добавил он.

В то же время политик отметил, что проведение таких перевыборов маловероятно в марте 2021 года.

"В Избирательный кодекс мы внесли правки, которые заключаются в том, что все довыборы в стране - местные и парламентские - проводятся в две даты: последнюю неделю марта и последнюю неделю октября. Для того чтобы объявить выборы территориальной избирательной комиссии и провести их, Верховная Рада должна сделать это за 60 дней до этих дат ... Если отсчитать 60 дней от 28 марта, то это будет 28 января. Фактически у нас есть промежуток только в последнюю неделю с 25 по 30-е, чтобы объявить выборы и чтобы они состоялись в марте ", - пояснил парламентарий.

"Поэтому когда я говорю о низкой вероятности их проведения в марте, я основываюсь на законах и графика, определенных этапах. Поэтому сейчас первый этап, и мы ждем соблюдения всех формальностей, чтобы Верховная Рада могла вообще начать изучение этого вопроса", - добавил Корниенко.

Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.

Кернеса похоронят на почетной аллее одного из харьковских кладбищ.

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