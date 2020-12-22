Коломойский скупает украинскую электроэнергию за бесценок и тем самым уничтожает государственные предприятия, - Черновол

22 декабря, 2020, 18:48

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский скупает за бесценок произведенную в Украине электроэнергию и тем самым уничтожает государственные предприятия

Об этом сообщила народный депутат VIII созыва, активистка Татьяна Черновол в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Сегодня пришла новость, которая меня даже просто шокировала, хотя я мало чему удивляюсь. Сегодня, как оказалось, у нас Коломойский на аукционе выкупил огромный объем добычи электроэнергии "Энергоатома" на следующий год. Фактически он выкупил более трети той генерации , которую в следующем году "Энергоатом" сможет выработать и реализовать. И он выкупил ее по цене ₴ 1,15 / киловатт ", - отметила Черновол.

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Активистка сообщила, что это не единственный выгодный для Коломойского тендер: "Чтобы вы понимали, буквально несколько дней назад был другой тендер, когда государственный "Днепроводоканал" покупал у трейдеров электроэнергию для своей работы на год. Такая вот, там то же трейдер Коломойского продал электроэнергию по 1,85 грн. То есть что получается? Государство бросают дважды. Есть олигарх Коломойский, для которого подстраиваются аукционы, где энергия Энергоатома продается за бесценок, и в то же время он получает государственные тендеры, где продает ее дороже. Это свидетельствует о том, что у нас нет никакого внутреннего балансирования бюджета. То есть расходы у нас огромные, доходы минимальны ".

Черновол добавила, что этот аукцион - это смерть Энергоатома, ведь 60% энергии отдается бесплатно и только 40% может быть продано на аукционе. И добавила, что в США открыто уголовное производство против украинского олигарха Игоря Коломойского, а в Украине власть позволяет ему уничтожать государственные предприятия ради собственных интересов.