Катастрофа в Чугуеве: суд арестовал командира воинской части

22 декабря, 2020, 15:58

Печерский суд Киева арестовал отстраненного командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова

Об этом сообщил "Общественное".

"Когда во время полета появляется техническая неисправность самолета, командир экипажа обязан прекратить взлет. И скорость ему это позволяла. В данном случае был этот конвейер. Взлетная полоса имеет определенную длину и есть линия старта. И если бы все было по правилам, сработал бы датчик и командир экипажа принял бы решение остановиться. Поскольку был конвейер, то посадка состоялась по этой линии разгона. То есть расстояние стало намного меньше. И когда на такой скорости сработал этот датчик, экипаж имел достаточную скорость, чтобы остановиться, но не имел расстояния, технической возможности безопасно прекратить полет на земле еще. Поэтому он был вынужден взлетать. И это именно потому, что предыдущий полет состоялся способом конвейера", - сказал следователь ГБР Иван Пузыревский.

Суд взял под стражу командира воинской части А-4104 в Чугуеве. Его подозревают в "халатности и нарушении подготовки и правил полетов", что привело к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих.