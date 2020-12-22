Катастрофа в Чугуеве: суд арестовал командира воинской части
Об этом сообщил "Общественное".
"Когда во время полета появляется техническая неисправность самолета, командир экипажа обязан прекратить взлет. И скорость ему это позволяла. В данном случае был этот конвейер. Взлетная полоса имеет определенную длину и есть линия старта. И если бы все было по правилам, сработал бы датчик и командир экипажа принял бы решение остановиться. Поскольку был конвейер, то посадка состоялась по этой линии разгона. То есть расстояние стало намного меньше. И когда на такой скорости сработал этот датчик, экипаж имел достаточную скорость, чтобы остановиться, но не имел расстояния, технической возможности безопасно прекратить полет на земле еще. Поэтому он был вынужден взлетать. И это именно потому, что предыдущий полет состоялся способом конвейера", - сказал следователь ГБР Иван Пузыревский.
Адвокат подозреваемого просил оставить ходатайство без удовлетворения, отметив, что его подзащитный не собирается скрываться. Также адвокат заявил, что в плановой таблице полетов отсутствует информация о конвейерных полетах. А прокуроры заявили, что там указано об остановках, которые должны были осуществляться, но не осуществлялись.
Также адвокат подозреваемого отметил, что Глазунов является участником боевых действий, имеет награды от Министерства обороны, а также сердечно-сосудистые заболевания.
В свою очередь подозреваемый отметил, что вес на борту не был превышен.
"В этот день я был старшим первой смены, старшим второй смены был мой заместитель. С 15:30 до 18:00 я был уже в своем рабочем кабинете, работал с документами. Наблюдение выполнял другой человек. Я не давал команду на конвейер. Ее дает командир полетов. Да, старший смены его контролирует, может вмешаться и не допустить этого. Но я это сделать не мог, поскольку не был на месте в это время", - сказал в суде Глазунов.
По словам подозреваемого, решение о допуске пилота он не принимал.
"Относительно Кишени. Я не имел права его проверять, так как я не имею допуска, я имею допуск на самолет Л-39. Непосредственно его подготовкой занимается руководитель эскадрильи. Да, контрольный полет ему дал командир и после контрольного полета, решил, что он готов, после этого Кишеня полетел сам, а потом с курсантами. И это контролирует мой заместитель по летной подготовке", - отметил военный.
- Напомним, что вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.