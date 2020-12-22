Госдума РФ разрешила блокировать YouTube, Facebook и Twitter

Об этом сообщают российские СМИ.

Госдума проголосовала за законопроект, который дает право "Роскомнадзору" частично или полностью ограничивать доступ к "ресурсам-нарушителям", включая возможность замедлять трафик сайтов, которые, по мнению российских властей, "допускают дискриминацию в отношении российских СМИ".

Под действие документа попадают: YouTube, Facebook и Twitter.

О подобной инициативе говорили уже давно, поскольку различные ресурсы блокируют или отдельные пропагандистские статьи, которые распространяют ложную информацию, или даже блокировали ресурсы и страницы СМИ. Законопроект распространяется и на случаи, возникшие до вступления закона в силу, если нарушения не были устранены.

Отмечается, что документ внесли в Госдуму группой депутатов и сенатором Алексеем Пушков 19 ноября.

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