Госдума РФ разрешила блокировать YouTube, Facebook и Twitter
22 декабря, 2020, 18:45
Госдума на пленарном заседании приняла во втором - основном - чтении законопроект, дающий право заблокировать YouTube, Facebook и Twitter
Об этом сообщают российские СМИ.
Госдума проголосовала за законопроект, который дает право "Роскомнадзору" частично или полностью ограничивать доступ к "ресурсам-нарушителям", включая возможность замедлять трафик сайтов, которые, по мнению российских властей, "допускают дискриминацию в отношении российских СМИ".
Под действие документа попадают: YouTube, Facebook и Twitter.
О подобной инициативе говорили уже давно, поскольку различные ресурсы блокируют или отдельные пропагандистские статьи, которые распространяют ложную информацию, или даже блокировали ресурсы и страницы СМИ. Законопроект распространяется и на случаи, возникшие до вступления закона в силу, если нарушения не были устранены.
Отмечается, что документ внесли в Госдуму группой депутатов и сенатором Алексеем Пушков 19 ноября.
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