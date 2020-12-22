ФЛП и наемные работники получат одноразовые "карантинные" выплаты на 2,2 млрд грн: больше всего - в сфере розничной торговли

22 декабря, 2020, 12:06

Физические лица - предприниматели (ФЛП) и наемные работники получат единовременных выплат по 8 тыс. на общую сумму 2,2 млрд грн, больше всего из них приходится на сферу розничной торговли

Об этом сообщает Опендатабот.

Согласно сообщению, ООО и наемные работники получат 2,2 млрд грн помощи по 8 тыс. грн. Заявки на выплаты через приложение "Дія" подали 168 812 физлиц-предпринимателей и 111 534 наемных работника, 98% полученных заявок переданы в Пенсионный фонд.

Отмечается, что больше всего заявок на поддержку от государства подали ФЛП, занимающиеся розничной торговлей - 140 649. Также за помощью обращались заведения общественного питания (12 638 заявок), предприниматели, занимающиеся ремонтом различных видов оборудования и техники (5887), а также организаторы отдыха, фитнес-клубы и ФЛП в сфере культуры.

Больше всего заявок подали предприниматели из Киева и области (34 834), Днепропетровской (22 033), Харьковской (19 159) и Львовской (18 321) областей.