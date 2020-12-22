ФЛП и наемные работники получат одноразовые "карантинные" выплаты на 2,2 млрд грн: больше всего - в сфере розничной торговли
Об этом сообщает Опендатабот.
Согласно сообщению, ООО и наемные работники получат 2,2 млрд грн помощи по 8 тыс. грн. Заявки на выплаты через приложение "Дія" подали 168 812 физлиц-предпринимателей и 111 534 наемных работника, 98% полученных заявок переданы в Пенсионный фонд.
Отмечается, что больше всего заявок на поддержку от государства подали ФЛП, занимающиеся розничной торговлей - 140 649. Также за помощью обращались заведения общественного питания (12 638 заявок), предприниматели, занимающиеся ремонтом различных видов оборудования и техники (5887), а также организаторы отдыха, фитнес-клубы и ФЛП в сфере культуры.
Больше всего заявок подали предприниматели из Киева и области (34 834), Днепропетровской (22 033), Харьковской (19 159) и Львовской (18 321) областей.
- Напомним, с 14 декабря физические лица-предприниматели и наемные работники могут подавать заявки на получение единовременного пособия в размере 8 тыс. грн.
- По состоянию на 15 декабря в департамент киберполиции поступило более 100 обращений по фактам мошенничества на получение государственной помощи ФЛП во время карантина.
- 21 декабря правительство начало выплачивать единовременное пособие ФЛП и наемным работникам в размере 8 тыс. грн.
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