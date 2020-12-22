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Espreso.tvСпортЭто святой Грааль в боксе: Фьюри о признании бойцом года по версии The Ring

Это святой Грааль в боксе: Фьюри о признании бойцом года по версии The Ring


фото: Getty Images
Тайсон Фьюри стал первым британцем в истории, которого вдруг признали лучшим боксером года по версии журнала The Ring

Об этом Фьюри написал в Instagram.

"Потрясающе быть первым британским боксером в истории, который дважды стал бойцом года по версии The Ring. Победить в 2015 и 2020 году - очень престижно. Это святой Грааль в боксе. Теперь я двукратный чемпион The Ring и двукратный боец года", - написал Фьюри.

Британец в феврале отобрал звание чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе у американца Деонтея Уайлдера.

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