Если в ОРДЛО начнутся проблемы с коронавирусом, Россия просто закроет границу, - Резников

22 декабря, 2020, 11:42

Россия не считает, что оккупированные территории Донбасса нужно развивать и уделять им внимание

Об этом заявил первый вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Суспільному.

"Россия относится к этим территориям как к временно оккупированным. Они их видят не такимим, которые нуждаются в развитии, внимании. Оттуда вывозится оборудование, разрушается производство, закрываются шахты, из которых не откачивается вода", - сообщил он.

Читайте также: Степанов: Рассчитываем в феврале получить первые дозы вакцины от коронавируса

Резников не считает, что россияне будут заботиться о населении.

"Люди на временно оккупированных территориях для них чужие. С прагматической точки зрения даже в ситуации жесткой эпидемиологической ситуации они просто закроют границу и на этом точка", - добавил вице-премьер.

Читайте также: Украина планирует вакцинировать жителей ОРДЛО и Крыма от COVID-19, - Степанов

Он заявил, что Украина будет предлагать людям из ОРДЛО на подконтрольной территории.

"Люди должны иметь возможность въехать. Если оккупационные режимы продолжат блокирование, люди просто не смогут попасть сюда. Вопрос гуманитарной вакцинации будем обсуждать с международными организациями", - отметил Резников.

Читайте также: Степанов представил Нацплан вакцинации от COVID-19

Вице-премьер считает, что первыми вакцину должны получить врачи и пожилые люди из ОРДЛО.

"На переговорах в ТКГ этот вопрос еще не поднимался. Там сейчас насущных два вопроса - открытие двух КПВВ и взаимное освобождение удерживаемых лиц", - подытожил Резников.