Еда и "коммуналка": Госстат показал, на что украинцы тратят деньги

22 декабря, 2020, 16:21

Более половины денег украинцы тратят на еду и оплату коммунальных услуг

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Госстат обнародовал данные по конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за июль-сентябрь 2020 года. В целом расходы составили 790, 1 млрд грн, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, в наибольшей статьей расходов за третий квартал 2020 были продукты питания и безалкогольные напитки. На них украинцы потратили 42% средств. Расходы украинцев по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 11,9%.

Кроме того, на транспорт украинцы тратят 8,8% денег, а на алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики - 7,9%. По статье "Здравоохранение" украинцы тратят 5,7%, на одежду и обувь - 5%, на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья - 3,9%, на отдых и культуру - 3,6%, на связь - 2,9%, на рестораны и гостиницы - 2,7%, на образование - 1,3%, по статье "Разные товары и услуги" - 4,3%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb