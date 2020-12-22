Дожди, снег и порывистый ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде 23 декабря

22 декабря, 2020, 13:38

В Украине 23 декабря ожидается прохладная погода, мокрый снег, дожди и порывистый ветер

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Атмосферные фронты семейки циклонов Грета-1 и Грета-2 принесут уже завтра снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дождь - в зависимости от градусов", - отметила синоптик.

Осадки наиболее вероятны у западных, северных областях, части Юга и Центра Украины.

К восточной нашей части, а также к Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областям и Крыму фронты не дойдут, там еще влияет восточный антициклон, ожидается без существенных осадков.

На Западе ожидается завтра днем +3 °C ... +7 °C, в восточных областях еще морозно, в течение дня холодно, -1 °C ... -4 °C (ночью на востоке -5 °C ... -9 °C).

В большинстве областей Украины в течение дня среды потеплеет до -2 °C ... +2 °C.

23 декабря ожидается порывистый ветер.

"В Киеве 23 декабря фронты организуют погоду сначала со снегом, который позже будет переходить в мокрый снег и, возможно, дождь. Сами понимаете, что снова может быть на дорогах и тротуарах", - отметила пани Диденко.

Температура воздуха в столице ночью -1 °C ... -4 °C, завтра днем потеплеет до 0 °C.

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