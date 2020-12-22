Добавить борщ в наследие ЮНЕСКО: в конкурсе по приготовлению блюда Кулебу и Малюську заменит Петрашко
Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Telegram.
"В нашей министерской команде произошла замена. Вместо министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра юстиции Дениса Малюськм на поле батла выходит министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко", - отметил Ткаченко.
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Он напомнил, что в соревновании также примут участие он, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Стрим будет вестись на странице МКИП в Facebook.
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