Добавить борщ в наследие ЮНЕСКО: в конкурсе по приготовлению блюда Кулебу и Малюську заменит Петрашко

22 декабря, 2020, 16:00

Министр экономики Игорь Петрашко заменит главу МИД Дмитрия Кулебу и министра юстиции Дениса Малюську в онлайн-батле по приготовлению украинского борща

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Telegram.

"В нашей министерской команде произошла замена. Вместо министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра юстиции Дениса Малюськм на поле батла выходит министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко", - отметил Ткаченко.

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Он напомнил, что в соревновании также примут участие он, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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