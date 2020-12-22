Детские мечты Зеленского и Революция достоинства под ударом: Татьяна Чорновол в стриме с Сергеем Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

22 декабря, 2020, 14:04

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Детские мечты Зеленского. Инфантильность президента. Революция достоинства под ударом.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком Татьяной Черновол.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостье во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ей.

Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".